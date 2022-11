La Juventus accontenta Pogba: il colpo è stellare

Paul Pogba non vede l’ora di indossare la maglia della Juventus a partire da gennaio dopo i tanti mesi di stop: ora il consiglio da urlo

A causa del problema al ginocchio, Paul Pogba salterà anche il Mondiale in Qatar. L’operazione è arrivata più tardi del previsto dopo aver optato per la terapia conservativa. Ora è voglioso di essere protagonista in maglia bianconera a partire dagli impegni di gennaio sia in Serie A che in Europa League con l’obiettivo di arrivare fino in fondo.

Lo stesso centrocampista francese, che ha vissuto anche momenti delicati fuori dal terreno di gioco, ha rivelato ai microfoni di “Muslim Money Guys” di Wahed, Paul Pogba, i migliori centrocampisti che lui prende come esempio: “Sono Toni Kroos, Marco Verratti, Thiago Alcantara, perché non sono centrocampisti puri e non sono il numero 10, sono giocatori box-to-box”. Poi ha aggiunto: “Sono quelli che fanno la partita, che possono fare assist, possono segnare”. Profili davvero da urlo anche per la Juventus, che è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per puntellare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri.

Juventus, Kroos o Thiago come pazza idea in bianconero

Paul Pogba ha voluto così esprimere il suo parere, sempre molto richiesto, sugli altri top player in giro per l’Europa. In passato anche Marco Verratti è stato ad un passo dalla Juventus, ma ora Kroos e Thiago Alcantara potrebbero tornare di moda per quanto riguarda un possibile colpo in casa torinese. Il club bianconero è sempre molto attivo per arrivare ai migliori calciatori in circolazione per rinforzare anche il centrocampo di Allegri. Pogba vorrebbe così trascorrere tanti anni nuovamente a Torino per poi puntare a nuovi obiettivi, sempre più in alto.

Suggestioni di calciomercato sempre molto complicate vista la carriera dei due centrocampisti, rispettivamente di Real Madrid e Liverpool. In questo modo è possibile pensare già ad acquisti in vista della prossima stagione arrivando ad un big di assoluto valore.