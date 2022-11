Dall’Inghilterra sono sicuri: “Il Manchester United licenzia Ronaldo”

Dall’Inghilterra arriva la notizia bomba: il Manchester United avrebbe avviato le pratiche per licenziare Cristiano Ronaldo

Negli ultimi giorni la vicenda tra Cristiano Ronaldo e il Manchester United è stata al centro delle notizie. L’intervista del portoghese con Piers Morgan, senza il consenso della società, ha creato una rottura totale con la società.

Il Manchester United ha avviato le mosse legali per licenziare Cristiano Ronaldo prima del termine del suo contratto. I Red Devils sostengono che CR7 abbia violato i termini del contratto e hanno intenzione di strappare il contratto di Ronaldo da 500.000 sterline a settimana, senza rispettare il contratto fino a giugno 2023.

Lo United avvia il licenziamento di Ronaldo

Come riportato dal ‘Daily Mail: “Questa mattina il Manchester United ha avviato le misure appropriate in risposta alla recente intervista ai media di Cristiano Ronaldo. Non faremo ulteriori commenti fino a quando questo processo non raggiungerà la sua conclusione”. Lo United ha ritenuto di dover offrire una risposta di fronte alle affermazioni di Ronaldo, ma non ha voluto commentare cosa comporterà il processo.

Ormai anche il rapporto con alcuni compagni di squadra sembra compromesso e sembra quasi impossibile che il rapporto si risani. Al termine del Mondiale in Qatar Cristiano Ronaldo dovrà decidere il suo futuro che, quasi certamente, sarà lontano da Manchester.