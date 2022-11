Insigne torna in Italia: ‘tradimento’ inaspettato

Il futuro di Lorenzo Insigne potrebbe cambiare nuovamente, con il ritorno in Italia ma non al Napoli: ‘tradimento’ inaspettato

Una scelta sicuramente non facile quella presa da Lorenzo Insigne un anno fa. Lasciare il Napoli, sua squadra del cuore e dove è cresciuto e diventato ‘Lorenzo il magnifico’ per i tifosi napoletani, e trasferirsi in MLS, un campionato tutto nuovo, non deve essere stata una decisione presa a cuor leggero.

A Toronto Insigne ha giocato 12 partite mettendo a segno 6 gol e due assist. Adesso però, a stagione finita in Canada, la nostalgia dell’Italia potrebbe iniziare a farsi sentire. Così l’ipotesi di un ritorno in Serie A potrebbe prendere piede, ma attenzione, non al Napoli. Possibile ‘tradimento’ del tutto inaspettato.

Calciomercato Juventus, pazza ipotesi Insigne come erede di Di Maria

La Juventus pensa già al calciomercato cominciando a cercare il possibile erede di Angel Di Maria, che a livello fisico ha manifestato diversi problemi. Il profilo che i bianconeri potrebbero prendere in considerazione sarebbe quello di Lorenzo Insigne.

Il passato al Napoli sicuramente complicherebbe e non poco la scelta di approdare alla Juventus, ma anche il fatto di essere uscito dal giro della Nazionale potrebbe convincere Insigne a tornare in Italia. Un’ipotesi difficile ma che i bianconeri potrebbe comunque considerare.