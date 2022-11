Vlahovic in gran forma, esplode la polemica: “Guarito misteriosamente”

Il centravanti bianconero, che ha saltato le ultime gare di campionato, è apparso in gran forma nel test pre-Mondiale con la Serbia

Problema fisico curato bene, nei tempi giusti, o eccessiva ‘prudenza’ – nell’interpretazione meno maliziosa – in vista del Mondiale in Qatar? È quello che parecchi tifosi juventini si stanno chiedendo sui social dopo aver visto in azione Dusan Vlahovic con la maglia della Nazionale serba, che venerdì ha travolto in amichevole per 5-1 il Bahrain.

Entrato in tre delle cinque marcature slave – un gol e due assist per lui – l’ex Fiorentina è apparso non solo sanissimo, ma anche in splendida forma. Il fatto che comunque senza il suo apporto la Juve abbia vinto le gare di Serie A disputate prima della sosta, non sembra aver placato l’ira e l’amarezza di parecchi tifosi bianconeri. Che, tra sarcasmo e sospetti, hanno invaso Twitter con commenti sull’improvvisa guarigione del loro attaccante.

Vlahovic nella bufera: i tifosi bianconeri si fanno sentire su Twitter

Questa cosa che #Vlahovic magicamente sta bene, ha superato la pubalgia ed è in grande forma mi fa abbastanza incazzare. Quanto odio queste cose, queste mancanze di rispetto. #Qatar2022 — Manuel Fantoni (@varianteinedita) November 19, 2022

Come volevasi dimostrare #Vlahovic non aveva assolutamente nulla e ha discusso col Mostro di Livorno…benvenuti sulla Terra, vigili del fuoco di Macs!#Juventus pic.twitter.com/Fm3kkgue2u — 𝔾𝕩𝔽𝕠𝕠𝕥𝕓𝕒𝕝𝕝 (@19GX95) November 19, 2022

#Vlahovic show col Bahrain: gol, palo e due assist.

Ma contro la Lazio non se la “sentiva”… 🤔 #Qatar2022 — Louis Altair (@AltairLouis) November 18, 2022