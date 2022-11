La Juve rivende Kean: scambio e grande ritorno

La Juventus pensa al riscatto di Moise Kean dall’Everton e studia uno scambio con la big

La Juventus ha ritrovato diversi giocatori che a inizio stagione sembravano fuori dagli schemi di Massimiliano Allegri.

Tra questi sicuramente Adrien Rabiot che nelle ultime settimane si è rivelato uno dei migliori, ma anche Moise Kean. L’attaccante ex Paris Saint-Germain è partito molto dietro nelle gerarchie a inizio anno, vista la centralità di Vlahovic e l’arrivo in estate di Milik. La doppietta contro la Lazio ha deciso la vittoria dei bianconeri e ha confermato l’ottimo momento di Kean che ha già realizzato 4 gol in campionato, quasi sempre da subentrato. Il classe 2000 è in prestito dall’Everton e i bianconeri hanno intenzione di riscattarlo, pensando successivamente ad uno scambio.

Juventus, riscatto Kean e scambio col Bayern Monaco

Il piano della Juventus è quello di riscattare Moise Kean dall’Everton, qualora confermasse quanto di buono visto in questa prima parte di stagione. Successivamente proporrebbe uno scambio al Bayern Monaco, offrendo l’attaccante italiano per arrivare a Kingsley Coman.

Il francese ha già vestito la maglia bianconera nella stagione 2014-15, prima di trasferirsi a Monaco. Nonostante il contratto fino al 2027, la Juventus avrebbe il margine per riportarlo a Torino ma servono i cash per convincere il Bayern e soprattutto la società deve fare i conti con l’ingaggio di Coman di 17 milioni lordi annui.