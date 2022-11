Ora la Juve è nei guai: Benzema-Vlahovic, colpo di scena

Niente Mondiali per Benzema, che si è dovuto arrendere ad un nuovo infortunio: possibile intreccio di mercato con Vlahovic e la Juventus

Karim ‘The Dream’ è il soprannome che ha contraddistinto il fenomeno Benzema negli scorsi. Il sogno Mondiale, però, è definitivamente crollato in pezzi, a causa del nuovo infortunio che l’attaccante ha subito a pochi giorni dal debutto in Qatar contro l’Australia.

Il bomber francese, dunque, si vede costretto a rinunciare alla competizione più prestigiosa in assoluto e, involontariamente, dà seguito alla ‘maledizione’ del Pallone d’Oro (nessun vincitore in carica ha mai conquistato la Coppa del Mondo). Insomma, davvero tanta sfortuna per l’ex Lione, il quale non è nuovo a questi problemi fisici. Di conseguenza, il Real Madrid non può che cominciare a guardarsi attorno alla ricerca di potenziali eredi del classe ’87 (compirà 35 anni il 19 dicembre), in scadenza di contratto giugno 2024.

Calciomercato Juventus, anche Vlahovic per il dopo Benzema

Nella lista del Real Madrid ci sarebbero già diversi nomi papabili, tra i quali pure quello della punta di proprietà della Juventus Dusan Vlahovic. Il serbo è stato prelevato dalla Fiorentina lo scorso gennaio per una cifra di oltre 70 milioni di euro, ma la sua avventura in quel di Torino, finora, non è stata memorabile. I ‘Blancos’, dal canto loro, potrebbero decidere di tuffarsi all’assalto del bianconero, nel caso Benzema non dia le giuste garanzie per il futuro. La Juve, quindi, dovrà guardarsi le spalle, in modo da cercare di non perdere il proprio gioiello.