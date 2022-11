Colpo a gennaio e Juve ko: Marotta fa sul serio

L’Inter si prepara ad un grande colpo già per il mese di gennaio: occasione giusta in Serie A, la Juve rimane a mani vuote

La sosta per il Mondiale in Qatar durerà a lungo ma, intanto, le grandi società italiane si guardano intorno per sopperire ad eventuali mancanze in vista della sessione invernale di calciomercato. Tra queste vi è certamente l’Inter, reduce da tre mesi non proprio esaltanti e conscia del fatto che la rosa di Simone Inzaghi andrà rinforzata pesantemente già nelle prime settimane del 2023.

Attenzioni alle possibili occasioni, con una in particolare che può prospettarsi direttamente in Serie A. La Juventus è avvisata: la ‘Beneamata’ può firmare un sorpasso che non lascerebbe scampo ai bianconeri.

Niente Juve: Marotta si assicura l’immediato post Dumfries

Il pari in casa contro il Sassuolo, ormai quasi dieci giorni fa, ha lasciato strascichi importanti in casa Roma. Le durissime dichiarazioni di Josè Mourinho contro il ‘traditore’ Rick Karsdorp hanno, di fatto, messo virtualmente sul mercato il laterale olandese. Ci ha pensato la Juventus negli ultimi giorni, adesso però Marotta può firmare un sorpasso clamoroso ai danni della sua ex società. L’Inter fiuta l’affare ed il calciatore, come riferito da ‘Interlive.it‘, potrebbe anche venire offerto al club di Steven Zhang per il mese di gennaio. Probabilmente in prestito, con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro. Una situazione ben chiara per i nerazzurri che stanno già lavorando al post Dumfries: l’ex PSV, arrivato per 14 milioni di euro, regalerà alle casse interiste una ricca plusvalenza, probabilmente nel mese di giugno.

Bellanova, poi, non ha convinto appieno e potrebbe lasciare spazio proprio al laterale di proprietà della Roma. E Karsdorp può essere inteso come un’occasione da cogliere al volo, in anticipo, per le prime settimane del 2023. Con buona pace della Juventus che, per esigenze simili (Cuadrado resta in scadenza a giugno con la ‘Vecchia Signora’) ha valutato e valuta tutt’ora l’assalto all’ex Feyenord.

Karsdorp in questa stagione ha collezionato 11 presenze complessive con 684′ in campo agli ordini di Mourinho: la sua avventura nella Capitale, però, è ormai finita.