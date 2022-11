Allarme Brasile-Serbia: il big bianconero a rischio

L’esterno sinistro di proprietà della Juventus avrebbe risentito di qualche fastidio muscolare per sovraffaticamento, è probabile che salti il delicato incontro Mondiale con il Brasile

È un rischio da mettere sempre in conto quando il numero di impegni settimanali aumenta a dismisura, ma la Juventus non poteva fare altro che contare su di lui in attesa che l’altro esterno Federico Chiesa riprendesse al massimo delle sue capacità i ritmi dei novanta minuti nelle gambe.

Ora l’infortunio di Filip Kostic è una vera e propria tegola, non soltanto per il club bianconero quanto soprattutto per la Nazionale serba. A detta del commissario tecnico Dragan Stojkovic, il calciatore avrebbe rimediato “un problema muscolare ed è a rischio per la sfida contro il Brasile“. Quest’ultimo si è detto molto onesto per non nascondere a nessuno le condizioni fisiche del proprio esterno nel corso di questo Campionato del Mondo di Qatar 2022. La situazione verrà dunque monitorata per scongiurare lesioni di qualsiasi genere.