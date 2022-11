Mondiali 2022, disastro Germania: crolla col Giappone all’esordio

Contro ogni pronostico il Giappone supera la Germania 2-1 nella prima giornata del gruppo E

Il Mondiale in Qatar continua a regalarci sorprese clamorose già alla prima giornata. Dopo l’inaspettata vittoria dell’Arabia Saudita sull’Argentina, nel gruppo E arriva la vittoria del Giappone contro la Germania per 2-1.

I tedeschi vanno in vantaggio su calcio di rigore con Gundogan e nel primo tempo dominano il gioco in tutte le fasi, rischiando solo a inizio gara con un gol annullato al Giappone per fuorigioco di Maeda. La Germania sfiora anche il secondo gol in diverse occasioni, soprattutto con gli spunti di Musiala ma va al riposo con un solo gol di vantaggio.

Germania-Giappone 1-2: tabellino marcatori

Nella ripresa la squadra di Flick continua a costruire tante azioni da gol e trova un prodigioso Gonda che para quattro tiri ravvicinati, uno su tutti il colpo di testa di Gnabry da pochi passi. Ma soprattutto il palo di Gundogan col piatto destro a portiere ormai battuto.

Poi esce fuori il Giappone che dopo aver tenuto in bilico la partita, trova il gol del pareggio con Doan e 8 minuti più tardi trova addirittura la rete del sorpasso: la firma è di Asano che dopo un grande controllo volante, si fionda verso la porta bucando Neuer con un destro violentissimo sul primo palo da posizione defilata. Nonostante gli assalti finali della Germania, è il Giappone a trionfare contro ogni pronostico, ottenendo una vittoria clamorosa che rappresenta tutta la magia del Mondiale.

GERMANIA-GIAPPONE 1-2 (33′ Gundogan, 75′ Doan, 83′ Asano)