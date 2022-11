L’infortunio mette nei guai Juve e Milan: colpo immediato

Juventus e Milan potrebbero avere una nuova beffa in vista della prossima sessione di calciomerato: colpo subito a gennaio

Un grave infortunio in casa Bayern Monaco con il terzino francese, Lucas Hernandez, che ha riportato la rottura del crociato del ginocchio: in questo modo il club bavarese starebbe pensando già a nuovi innesti a gennaio. Una perdita importante sia per la Francia che per il Bayern Monaco, che dovrà subito mettersi all’opera per rinforzare la fascia mancina.

L’idea sarebbe quella di arrivare subito al laterale del Francoforte, Evan Ndicka, classe 1999, che ha collezionato finora 23 presenze in Bundesliga. Juventus e Milan lo avevano già monitorato in passato, ma a causa dell’infortunio di Lucas Hernandez tutto potrebbe cambiare con l’assalto decisivo già a gennaio. In scadenza di contratto, così il club tedesco potrebbe anticipare la sua cessione già nella sessione invernale di calciomercato. In quest’ottica il Bayern Monaco offrirebbe un paio di milioni per porre fine all’affare in poco tempo. Ora c’è l’urgenza di sostituire nei prossimi mesi l’infortunato Lucas Hernandez, che ha dovuto dire addio anzitempo al Mondiale.

Per la Francia i problemi sono minori visto che il Ct Deschamps potrà contare sul fratello, Theo Hernandez, terzino del Milan che è cresciuto tantissimo in questi anni sotto la gestione Stefano Pioli. Già nella prima gara contro l’Australia il laterale francese è stato una spina nel fianco per gli avversari con un assist al bacio anche per Giroud.

Juventus e Milan, Ndicka pronto per il Bayern Monaco

Evan Ndicka è stato seguito a lungo anche dal Milan e dalla Juventus, che ha ottimi rapporti con l’Eintracht Francoforte dopo l’arrivo di Kostic ed attualmente c’è Pellegrini in prestito in Bundesliga. Ora il Bayern Monaco potrebbe arrivare la meglio con il super colpo già a gennaio per puntellare la fascia mancina dopo il grave infortunio di Lucas Hernandez, che dovrà stare fuori per diversi mesi.