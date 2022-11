Galliani è già scatenato: tenta il colpo in Serie A

Le società, vista la sosta per via dei mondiali, possono concentrarsi sul calciomercato sia in entrata che in uscita.

Con i mondiali in Qatar che sono entrati nel vivo, le società possono finalmente pensare a programmare il proprio calciomercato, sia per quanto riguarda le entrate e sia per le uscite. Molti club di Serie A, vogliono cercare di aggiungere qualche tassello importante alla propria rosa, in modo da centrare gli obiettivi prefissati ad inizio stagione.

Una di queste squadre è il Monza, che vuole cercare di regalare qualche tassello importante a mister Palladino. I brianzoli, hanno chiuso al quattordicesimo posto e con 16 punti la prima parte di stagione, a più nove dalla terzultima. Qualche innesto nel mercato di riparazione, aiuterebbe e non poco il tecnico a centrare l’obiettivo prefissato. Proprio per questo motivo, la dirigenza sembra avere le idee chiare sul tassello giusto da inserire in rosa per quanto riguarda il reparto avanzato.

Il Monza guarda al mercato: idea Bonazzoli

Stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il nome che la dirigenza brianzola sta seguendo con particolare interesse è quello di Federico Bonazzoli, in forza alla Salernitana. Il calciatore è stato riscattato dai campani per circa 5 milioni di euro dalla Sampdoria la scorsa estate ma, viste le difficoltà che ha riscontrato in questa prima parte di stagione, il club potrebbe anche pensare di cederlo. L’attaccante lombardo, infatti, in 15 partite giocate, ha messo a segno una sola rete e realizzato due assist. Il Monza, come detto, sta costantemente monitorando la situazione, con Galliani che lo ritiene il profilo ideale per rinforzare ulteriormente l’attacco. La sosta per il mondiale sarà l’occasione giusta per iniziare a parlarne, cosi da stabilire il prossimo futuro dell’attaccante classe 1997.