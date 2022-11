Scambio pazzesco 💣, si prendono Vlahovic: la Juve ha il tesoretto per Milinkovic

Dusan Vlahovic potrebbe dire addio alla Juventus con uno scambio da urlo: il club bianconero andrebbe forte su Milinkovic Savic

Novità importanti in casa bianconera per arrivare al centrocampista serbo della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic, ma ci sarebbe un intreccio sensazionale con il suo connazionale, l’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, pronto a volare altrove. I due sono ora concentrati sul percorso della propria Nazionale per arrivare fino in fondo al Mondiale in Qatar: a partire da gennaio si tornerà a parlare di calciomercato con idee interessanti.

L’attaccante serbo della Juventus, Dusan Vlahovic, ha saltato gli ultimi incontro in Serie A a causa della pubalgia che lo martella da mesi per poi farsi trovare pronto per il Mondiale in Qatar. Questa sua scelta non è piaciuta in modo particolare ai tifosi bianconeri: un atteggiamento conservatore per poi scendere in campo difendendo i colori della Serbia. La Juventus potrebbe pensare anche alla cessione da urlo con uno scambio con il Manchester United, che offrirebbe anche il cartellino del centravanti francese Martial più 55 milioni di sterline.

Un tesoretto importante per poi provare così l’assalto decisivo al centrocampista della Lazio, Milinkovic-Savic, accostato da tempo ai colori bianconeri. Ora la trattativa potrebbe decollare con la giusta offerta, il patron Lotito potrebbe anche dare l’ok alla sua cessione. Da tempo ormai il serbo è stato ad un passo dall’addio, ma il club biancoceleste è riuscito così a blindarlo in tutti questi anni.

Juventus, Milinkovic-Savic il colpo per Allegri

Il primo colpo per Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione potrebbe essere proprio il centrocampista della Lazio, vicino alla cessione. Il patron Lotito vorrebbe accettare una proposta importante per mettere a segno una plusvalenza importante. Il centrocampista serbo vorrebbe così cambiare avventura per essere così protagonista con continuità anche in Europa. Un intreccio di calciomercato suggestivo tra i due connazionali, che sono anche molto amici in Nazionale. Al momento il loro obiettivo è stupire insieme ai propri compagni della Serbia al Mondiale in Qatar, poi si penserà al calciomercato.