È sempre Juventus-Inter: colpo nerazzurro

Testa a testa di mercato tra Juventus e Inter: osservato speciale in casa Serbia al Mondiale in Qatar

Il Mondiale in Qatar sta già regalando diversi colpi di scena e, come spesso accade, anche nuovi volti o emergenti che vogliono sfruttare la vetrina della competizione per mettersi in mostra.

Alla fine del Mondiale si aprirà la sessione invernale di calciomercato dove molte squadre, anche di Serie A, potrebbero muoversi in maniera concreta. La Juventus, ad esempio, guarderà con particolare attenzione il difensore centrale della Serbia, Strahinja Pavlovic che giovedì 24 novembre scenderà in campo contro il Brasile. Osservato speciale in chiave mercato, già in vista del calciomercato di gennaio. Il difensore classe 2001 piace ai bianconeri da tempo e questo Mondiale potrebbe dare le conferme definitive sul valore del giocatore. Ma la ‘Vecchia Signora’ non è l’unica squadra su Pavlovic.

Juventus, l’Inter si inserisce per Pavlovic

La Juventus non è la sola ad aver messo gli occhi su Pavlovic. Anche l’Inter si è inserito nella corsa al difensore serbo del Salisburgo che sarà un osservato speciale della dirigenza nerazzurra in questo Mondiale in Qatar. I nerazzurri ci pensano più in ottica giugno, per ringiovanire il reparto difensivo.

Pavlovic ha un contratto fino al 2027 col Salisburgo e una valutazione di circa 25-30 milioni di euro. Si prevede un testa a testa tra Juventus e Inter per il difensore serbo che potrebbe aumentare ancor di più il suo valore di mercato, qualora si imponesse nella difesa serba al Mondiale.