🤝🏻Al Milan grazie a Saelemaekers: scambio in Serie A 😲

Il Milan può piazzare un colpo, direttamente dalla Serie A, per giugno: via allo scambio con Alexis Saelemaekers

Una pausa che servirà per ricaricare le energie fisiche e mentali. Il Milan ha intenzione di ripartire, dopo la sosta per il Mondiale in Qatar, nel migliore dei modi: l’intenzione è quella di accorciare le distanze dal Napoli primo in classifica per riaprire un campionato che, numeri alla mano, pare già virtualmente chiuso.

Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed i rossoneri avrebbero già individuato un colpo di assoluto spessore direttamente in Serie A: possibile sacrificio di Saelemaekers.

Il Milan guarda a Firenze: scambio in estate

L’idea di Maldini sarebbe dunque quella di farsi avanti con la Fiorentina per chiedere Sofyan Amrabat. Il centrocampista marocchino è un pilastro della squadra di Italiano ma, tuttavia, il suo contratto rimane in scadenza il 30 giugno 2024 con il club di Rocco Commisso. Ecco perché il ‘Diavolo’ potrebbe approfittarne, facendosi avanti e provando a convincere la dirigenza gigliata. Un’operazione comunque complessa visto che la Fiorentina chiederebbe non meno di 18 milioni di euro per il cartellino di Amrabat. Il club di via Aldo Rossi sarebbe pronto a mettere sul piatto uno dei sacrificabili di Stefano Pioli: Alexis Saelemaekers.

Il belga è attualmente infortunato ma tornerà nelle prime settimane di gennaio: il suo profilo può allettare la Fiorentina e permettere ai rossoneri di risparmiare buona parte della spesa per il cartellino di Amrabat che, nei mesi scorsi, è stato già accostato ad altre società italiane. A giugno, a provarci, saranno i campioni d’Italia: la strategia di Maldini per arrivare al talento marocchino è chiara.

Amrabat, in questa stagione con la Fiorentina, ha collezionato tra campionato e coppe, 25 presenze e ben 1822’ sul rettangolo verde.