Rifiuto categorico e nuovo assalto alla Juve🤯: 20 milioni il prezzo💰

Arriva il rifiuto da parte del centrocampista che porta il club a guardare in casa Juventus: 20 milioni il prezzo del bianconero

Il calciomercato diventa protagonista in questo periodo in cui si gioca il Mondiale e i campionati sono ancora fermi. Infatti i club possono concentrarsi sui trasferimenti di gennaio per cercare di rinforzare le proprie rose per la seconda parte di stagione. La Juventus però potrebbe doversi guardare le spalle dagli assalti che potrebbero arrivare per un giocatore in scadenza di contratto.

Infatti il Chelsea, che è alla ricerca di un centrocampista, potrebbe ricevere il rifiuto di Konrad Laimer, giocatore del Lipsia. Questo potrebbe portare i ‘Blues’ a puntare il mirino in casa Juventus, ma servono almeno 20 milioni.

Calciomercato Juventus, il Chelsea vira su Rabiot: 20 milioni la richiesta bianconera

Il futuro di Adrien Rabiot dopo il Mondiale tornerà a essere uno degli argomenti principali in casa Juventus. Il centrocampista francese in scadenza con i bianconeri a giugno 2023 si sta rendendo protagonista anche nel Mondiale con la Francia e a gennaio potrebbero arrivare nuovi assalti.

In particolare sulle tracce di Rabiot potrebbe esserci il Chelsea, che dopo il rifiuto di Konrad Laimer potrebbe virare proprio sul francese. La Juventus, nonostante l’imminente scadenza di contratto, chiede ancora 20 milioni per il proprio centrocampista, cifra su cui dovrà ragionare a gennaio il club inglese.