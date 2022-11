🤕Hernandez ko, il Bayern Monaco guarda in Serie A 👀

Con il brutto infortunio di Lucas Hernandez, il Bayern Monaco pesca un difensore in Serie A

Il Bayern Monaco non riceve buone notizie dal Mondiale in Qatar. Nella giornata di ieri è arrivato un brutto infortunio per Lucas Hernandez che durante la partita tra Francia e Australia ha rimediato la rottura del legamento crociato.

Il terzino francese termina quindi la sua stagione oltre che il Mondiale e oltre la Francia a piangerne le conseguenze è anche il Bayern Monaco. Il club tedesco dovrà ovviare a questa pesante assenza e dovrà farlo nel mercato di gennaio. Il Bayern sta valutando diversi difensori, non solo terzini ma anche centrali. Due di questi militano in Serie A e rappresentano due opzioni concrete per rimpiazzare Lucas Hernandez.

Bayern Monaco, De Vrij e Danilo nel mirino

Il Bayern Monaco sta seguendo da vicino N’Dicka dell’Eintracht Francoforte ma guarda anche in Serie A e i due nomi caldi sono quelli di Stefan De Vrij e Danilo che sono impegnati nel Mondiale rispettivamente con Olanda e Brasile. Il terzino della Juventus presto, però, potrebbe rinnovare.

Di conseguenza i bavaresi potrebbero buttarsi su De Vrij che, con il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe andar via già a gennaio per una cifra che si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro.