Futuro in bilico, Ancelotti gioca il Jolly per strappare Leao al Milan

L’attaccante del Milan, Rafael Leao, continua a essere desiderio di diversi club: il Real Madrid gioca il Jolly per il portoghese

Questa sera sarà il turno del Portogallo di esordire nel Mondiale in Qatar. L’avversario sarà il Ghana, con gli occhi puntati sia su Cristiano Ronaldo che su Rafael Leao. Infatti il portoghese del Milan continua a essere uno dei giocatori più corteggiati in chiave calciomercato. Dopo l’estate scorsa anche nella prossima sessione estiva Leao sarà sicuramente oggetto di assalti da parte dei top club.

In particolare questa volta a mettere nel mirino l’attaccante del Milan potrebbe essere il Real Madrid. Ancelotti pronto a giocare il jolly con due giocatori inseriti nell’affare.

Calciomercato Milan, Ancelotti punta Leao: Ceballos e Brahim Diaz le chiavi

Il futuro di Dani Ceballos all’interno del Real Madrid potrebbe essere in bilico. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’ il centrocampista si aspettava di avere maggiore spazio con Ancelotti, che però lo vede e utilizza poco. Così, visto il contratto in scadenza nel 2023, potrebbe iniziare a pensare all’addio.

Il Real Madrid potrebbe sfruttare proprio il cartellino di Ceballos, e non solo, per far partire l’assalto a Rafael Leao. Infatti i ‘Blancos’ potrebbero cedere lo spagnolo al Milan come ‘acconto’ per il portoghese, inserendo anche uno sconto sul riscatto di Brahim Diaz a fine anno. Un’offerta allettante, ma il Milan continua a essere intenzionato a monetizzare l’eventuale uscita di Leao.