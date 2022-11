Non solo Ronaldo per il Newcastle: Marotta trema

Il Newcastle ha le idee ben chiare e non punta solo su Cristiano Ronaldo. Gli inglesi mettono il bastone tra le ruote a Marotta

I bianconeri hanno grandi progetti per il futuro, con il chiaro intento di riportare il Newcastle al prestigio di quando c’era Alan Shearer che dava filo da torcere al Manchester United di Alex Ferguson.

Tra i principali obiettivi dei proprietari c’è Cristiano Ronaldo, fresco di svincolo e attualmente impegnato nel Mondiale in Qatar con il Portogallo. Non c’è però solo il portoghese nel taccuino dei magpies, ma anche un pallino di Giuseppe Marotta e di Simone Inzaghi.

Non solo Ronaldo, Newcastle su Thuram e addio Correa

Il Newcastle aveva messo nel mirino Joauqin Correa per il mercato di gennaio, ma ora sembra aver cambiato idea e, come non bastasse, si è gettata su un pupillo di Marotta. Infatti gli inglesi si starebbero attrezzando per portare sull’isola Marcus Thuram, attaccante del Borussia M’gladbach. Il venticinquenne ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e difficilmente rinnoverà con i tedeschi, motivo per cui in tutta Europa molte squadre stanno facendo la fila. Di recente anche l’Atletico Madrid si è inserito tra le possibili pretendenti per l’attaccante francese. Sta di fatto che l’Inter rischia la doppia beffa, perché non solo Correa rischia di rimanere “sul groppone”, ma sta per sfumare l’obiettivo numero uno per l’attacco nerazzurro. I proprietari del Newcastle hanno intenzione di utilizzare l’artiglieria pesante e di mettere in campo tutte le forze economiche in loro possesso. Ronaldo è in cerca di una squadra e non è detto che non accetti la scommessa Newcastle, esattamente come Marcus Thuram.