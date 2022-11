Nuova idea di Maldini: ecco l’alternativa di lusso

Il Milan di Paolo Maldini potrebbe tuffarsi su Dominik Livakovic come alternativa a Mike Maignan per la prossima stagione: le ultimissime notizie di calciomercato in Serie A

Il Milan di Stefano Pioli, nonostante un periodo di forma non particolarmente esaltante, è riuscito nelle ultime giornate pre-sosta a non perdere troppo terreno dal Napoli di Luciano Spalletti, attuale capolista del campionato italiano di Serie A con ben 8 punti di vantaggio sui rossoneri campioni in carica.

L’ultima gara è stata contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano e sono arrivati tre punti fra le polemiche, molte per l’episodio finale del gol rossonero, ma soprattutto per un penalty non assegnato alla squadra toscana per un intervento di Tomori un po’ troppo irruento su Ikone. Alla fine della fiera però, il Milan ha tenuto botta anche con un avvicendamento fra i pali. Mike Maignan infatti, estremo difensore francese, ha accusato un problema muscolare che lo sta tenendo lontano dai campi per un bel po’. Al suo posto si è allacciato i guantoni Ciprian Tatarusanu che, non sfigurando, non ha però convinto al 100% i tifosi e gli addetti ai lavori in casa Diavolo, basti pensare a qualche intervento non precisissimo nelle gare di Empoli e Torino.

Calciomercato Milan, nuova soluzione per il vice di Maignan

E’ per questo che il Milan, nelle prossime sessioni di calciomercato, più probabilmente in estate, potrebbe tuffarsi su un nuovo profilo come vice di Maignan. Stiamo parlando di Dominik Livakovic, estremo difensore della Dinamo Zagabria, e titolarissimo della nazionale croata di Dalic. Il portiere classe 1995 ha una valutazione non bassa per quello che sarebbe un secondo portiere, circa 10 milioni di euro, ma potrebbe essere il nome giusto. Molto dipenderà anche dalla volontà del giocatore nativo di Zadar che, magari, perdendo la titolarità in squadre di club rischierebbe di perderla anche con la maglia del suo paese.