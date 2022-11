Delusione Paredes, ha già una nuova squadra

Leandro Paredes potrebbe già salutare la Juventus dopo l’arrivo dal PSG: può dire addio volando in Premier League, la curiosità

Novità assolute già in vista della prossima stagione: il riscatto di Leandro Paredes resta sempre più lontano con la Juventus pronta ad investire su altri profili interessanti per rinforzare il centrocampo di Massimiliano Allegri. Nella prima parte di stagione lo stesso centrocampista argentino non ha dato più di tanto il suo contributo, ma dopo il Mondiale qualcosa potrà cambiare in positivo.

Così come Di Maria, Leandro Paredes si è voluto concentrare per affrontare al meglio il Mondiale, ma la prima sfida contro l’Arabia Saudita è stata una sconfitta in tutti i sensi. In quest’ottica lo stesso argentino potrebbe dire addio alla Juventus senza riscatto dal PSG: l’Arsenal l’avrebbe già monitorato a lungo per rinforzare così la rosa a disposizione di Arteta, che sta dominando finora in Premier League.

Al momento i discorsi saranno così rinviati alla prossima stagione visto che Paredes ha giocato già con due squadre e non è possibile una terza fino a giugno. Una voglia di riscatto dopo una prima parte di stagione da dimenticare per l’ex PSG, voglioso di continuare ad imporsi ad alti livelli. Da gennaio sarà l’arma in più della Juventus per ritagliarsi uno spazio fondamentale sotto la gestione di Massimiliano Allegri per arrivare a raggiungere gli obiettivi già prefissati.

Juventus, Paredes pronto a dire addio: non c’è riscatto

Idee entusiasmanti in vista del futuro tra entrate ed uscite importanti: la voglia di Paredes è sempre più alta dopo la delusione nella prima parte di stagione. Ora il suo obiettivo è quello di alzare la Coppa del Mondo con la maglia dell’Argentina, ma il percorso risulta sempre più tortuoso dopo la sconfitta contro l’Arabia Saudita. Così il centrocampista sudamericano non verrebbe riscattato dal PSG, che andrebbe così a lavorare su altri obiettivi per puntellare la rosa a disposizione di Allegri, che ha ripreso in mano le redini della squadra.