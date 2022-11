Ronaldo alla Roma, attacco in diretta: “Meglio Abraham”

Il calciomercato della Roma torna a registrare ammalianti voci sul possibile approdo immediato di Cristiano Ronaldo: provocazione in diretta

Il Mondiale in Qatar sta monopolizzando l’attenzione e, su tutti, il nome di Cristiano Ronaldo è destinato a fare rumore già nelle prossime settimane. Perchè la recente rescissione con il Manchester United rende il cinque volte Pallone d’Oro, a 37 anni, svincolato e libero di firmare per chi sarà pronto ad accontentare le sue esose richieste economiche.

Al Portoghese starebbero pensando numerosi club sparsi in tutto il mondo: attenzione, però, al possibile ritorno in Italia. Perchè in particolar modo la Roma di Mourinho (il cui procuratore è lo stesso di CR7, Jorge Mendes) sembrerebbe essere una pista possibile.

Niente Cristiano Ronaldo: “Tengono Abraham”

Andrea Bruno Savelli, ai microfoni di ‘Calciomercato.it‘ durante la trasmissione ‘TvPlay‘ su Twitch, ha parlato di Cristiano Ronaldo ed il suo futuro. L’asso portoghese, come già detto, è rimasto senza squadra dopo la rescissione con il Manchester United. Il cinque volte Pallone d’Oro è, negli ultimi giorni, stato accostato a diverse realtà europee e non solo. Anche Napoli e Roma sembrerebbero essere entrate nel giro delle candidate ad accogliere, già a gennaio, il campione portoghese. Un’eventualità che, tuttavia, Andrea Bruno Savelli ha voluto ‘smontare’ creando non poche polemiche.

“Posso capire perchè la Roma si tiene Abraham“, ha detto scatenando la sorpresa degli altri ospiti in diretta, in primis l’influencer Damiano Coccia detto ‘Er Faina’: “Stai dicendo che Abraham è meglio di Ronaldo?” la domanda mai effettivamente smentita esplicitamente da Savelli che ha parlato di contesto di squadra nel quale il centravanti della Nazionale inglese sarebbe più utile dell’ex Manchester United e Juventus.

Una affermazione che fa discutere parecchi tifosi, visto che Abraham in questa stagione dal punto di vista realizzativo è stato abbastanza deludente: solo 4 gol all’attivo nelle 21 presenze con la squadra di Mourinho.