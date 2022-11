Cristiano Ronaldo in bianconero: annuncio improvviso

Il futuro di Cristiano Ronaldo è ancora incerto e l’attaccante portoghese potrebbe giocare in bianconero da gennaio: annuncio improvviso

Prima gioia dopo un periodo sicuramente difficile per Cristiano Ronaldo, che ieri ha conquistato i primi tre punti del Mondiale con il suo Portogallo, andando anche in gol su calcio di rigore. Il portoghese si è ufficialmente separato dal Manchester United ed è alla ricerca di un nuovo club in cui giocare da gennaio in poi.

Tra le opzioni per CR7 sembrerebbe esserci anche un futuro in bianconero, sul quale arriva l’annuncio del tecnico del club proprio in questi minuti.

Calciomercato, Ronaldo al Besiktas: arriva la smentita

Il futuro di Cristiano Ronaldo deve ancora essere deciso. Probabilmente la scelta definitiva arriverà dopo il Mondiale in Qatar, dove il portoghese ha conquistato l’ennesimo record con il gol contro il Ghana, diventando l’unico giocatore a segnare in cinque edizioni dei Mondiali.

Tra un mese però CR7 dovrà trovarsi una nuova squadra e il suo agente Mendes è al lavoro per farlo. Tra le opzioni spuntate dopo l’addio al Manchester United c’era anche quella del Besiktas in Turchia, che però viene smentita. Infatti come riportato dal giornalista Yagiz Sabuncuoglu sul suo profilo Twitter, il tecnico bianconero Senol Gunes ha annunciato: “Non possiamo prendere Ronaldo in questo momento”, spegnendo le speranze dei tifosi del Besiktas.