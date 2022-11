Non incide, i tifosi lo ripudiano: “Peggio dei peggiori”

Il centrocampista chiude un primo tempo sottotono con la sua Nazionale serba, i tifosi juventini nutrono dubbi sul possibile investimento di mercato da parte della dirigenza a gennaio

Il suo nome è tornato in auge nell’ambiente bianconero delle ultime settimane, a poco dalla riapertura della sessione invernale di calciomercato. La Juventus lo desidera ardentemente, ma alcuni tifosi non sarebbero dello stesso avviso.

Ad aver compromesso la sua buona fama è la prestazione offerta nel corso del primo tempo di Brasile–Serbia, match conclusivo dell’ultimo incontro in programma di questo primo turno della fase a gironi del Campionato del Mondo, poco convincente soprattutto sotto il piano dell’incisività in mezzo al campo come suo solito fare. Sergej Milinkovic-Savic, in altri termini, sembra non meritarsi la maglia bianconera.

#BrasileSerbia#Milinkovic già ha perso tre palloni.

Non capisco cosa ci faccia la Juve.

Meglio resti alla Lazio. — ɢǟɨʊֆ ǟքքʊʟɛɨʊֆ ɖɨօƈʟɛֆ (@ilLamecus) November 24, 2022

#BrasileSerbia sergei milinkovic-savic mediocre come sempre a grandi livelli. — tenhi – Grazie 🇲🇰 (@tenhiju) November 24, 2022

Dopo questo primo tempo MIlinkovic-Savic (il centrocampista) penso valga 300 milioni #QatarWorldCup2022 #BrasileSerbia — Baronetto Bianconero (@BaronettoBianco) November 24, 2022