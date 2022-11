Super colpo, dipende da Leao: ‘messaggio’ alla Juve

Il calciomercato della Juventus può passare dal futuro di Rafael Leao: adesso i bianconeri tremano per il big

Il 2022 della Juventus si è concluso nel migliore dei modi. I bianconeri hanno chiuso in rimonta, al terzo posto, dopo un inizio di stagione difficile in Serie A: salutata già la Champions League, per gli uomini di Allegri sarà obbligatorio fare bene in campionato.

In attesa di tornare in campo a gennaio, la dirigenza torinese valuta già quelle che potrebbero essere le prossime operazioni di calciomercato da portare a termine tra gennaio e giugno.

Niente Leao: adesso il Chelsea fa tremare è la Juve

In tal senso, il destino di uno dei big di Massimiliano Allegri potrebbe intrecciarsi con quello di Rafael Leao. Il Milan tratta da tempo il rinnovo del gioiello lusitano ma qualcosa, adesso, potrebbe cambiare: sullo sfondo la Premier League. In questa seconda parte di stagione, da gennaio in poi, il Chelsea ha tutta l’intenzione di monitorare il ritorno in campo a pieno regime di Federico Chiesa. L’esterno ligure viene da un grave e lunghissimo infortunio ma la Juventus ci punta molto per ritornare a volare in Serie A, provando ad insidiare Milan e Napoli nelle parti alte della classifica. Chiesa piace tanto al Chelsea che non ha mai smesso di pensarci. Al punto che il figlio d’arte rimane in cima alla lista al pari di Rafael Leao.

Il portoghese è in scadenza nel 2024 con il Milan ed il suo rinnovo con il club di Aldo Rossi pare sempre più difficile. Se, tuttavia, la pista Leao dovesse raffreddarsi per i ‘Blues’, allora il nome di Chiesa tornerebbe fortemente in auge per l’attacco di Graham Potter.

Chiesa, nelle uniche tre presenze accumulate quest’anno, ha firmato 1 assist vincente in 59’ totali sul rettangolo verde.