Anguissa e Onana ko all’esordio: passa la Svizzera con Embolo

La Svizzera di Murat Yakin conquista i primi tre punti del suo Mondiale battendo di corto muso il Camerun: decide la rete a firma Embolo

Prosegue il percorso del Mondiale in Qatar. Oggi sono in programma le quattro partite che chiuderanno il primo turno della massima competizione per nazionali e c’è parecchia attesa soprattutto per il big match di stasera Brasile-Serbia. Stamattina, alle ore 11:00 italiane, hanno aperto le danze Svizzera e Camerun, con gli elvetici che si sono aggiudicati bottino pieno di corto muso al termine di una gara non esattamente entusiasmante.

Decisivo il gol firmato da Breel Embolo al 48esimo della ripresa. Splendido invito di Shaqiri dalla destra a tagliare l’area camerunense: il centravanti del Monaco, lasciato completamente solo, spinge facilmente la sfera nella porta presieduta da Onana dell’Inter.

Mondiale Qatar, Svizzera-Camerun 1-0: marcatore e classifica

Nei minuti di recupero del secondo tempo, poi, i ‘Rossocrociati’ vanno molto vicini al raddoppio, ma Seferovic centra in pieno Castelletto a portiere battuto. Poco più tardi arriva il triplice fischio dell’arbitro, che sancisce il successo al debutto della Svizzera. Nulla da fare, dunque, per Anguissa e i suoi.

Svizzera-Camerun 1-0: 48′ Embolo (S)

CLASSIFICA GRUPPO G: Svizzera 3, Brasile* 0, Serbia* 0, Camerun 0

*Una partita in meno