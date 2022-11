Ancelotti vuole Rabiot 👀, Florentino Perez prepara la scambio 💣

Ancelotti non molla Rabiot, Florentino Perez prepara lo scambio per arrivare subito al francese. Tutti i dettagli

“Se resterò alla Juve? Non lo so, non è il momento di parlarne. Queste prestazioni mi aiutano per andare altrove, ma anche per parlare con la Juventus. Adesso, però, la mia concentrazione è solo sul Mondiale“.

“Io e il club non abbiamo fretta, c’è serenità e avremo tempo per soppesare ogni possibilità. Il 2018 è stato una grande delusione, ho lavorato tanto per essere qui. Non la prendo come una vendetta ma come un’opportunità per potermi esprimere, ho la possibilità di essere titolare in una competizione simile. Questo Mondiale può aiutarmi contrattualmente, sono all’ultimo anno alla Juventus”. Negli ultimi giorni Adrien Rabiot ha spaventato i tifosi bianconeri riguardo al proprio futuro. Ancora in scadenza a giugno, il centrocampista francese non ha raggiunto l’accordo per il rinnovo e con le prestazioni e i gol dell’ultimo mese si sta rendendo appetibile per i top club.

Calciomercato Juve, assalto Real a Rabiot: pronto lo scambio immediato

Un grande estimatore di Rabiot è Carlo Ancelotti, che segue l’ex PSG dai tempi dell’Everton in Premier League. Sfruttando la situazione contrattuale del francese, il Real Madrid potrebbe tentare l’assalto già a gennaio mettendo sul piatto il cartellino di Odriozola. L’ex Fiorentina, in uscita dai Blancos, è accostato anche alla Juve e rappresenta un’importante ‘carta’ per Florentino Perez per arrivare subito a Rabiot. La Juventus è avvisata.