Ronaldo più Leao, il Portogallo cala il tris: il Ghana al tappeto

Cristiano Ronaldo e compagni, non deludono alla loro prima uscita in questo mondiale. Il Ghana ci prova ma non riesce a trovare il pareggio. La gara termina 3-2.

Tre punti molto importanti per il Portogallo, che batte il Ghana per 3-2 dopo una partita molto combattuta. Al 30° minuto del primo tempo, il Portogallo passa in vantaggio ma, per via di un tocco con la mano di Ronaldo, il direttore di gara annulla la rete. Non succede più nulla nei primi 45 minuti, con le squadre che vanno a riposo sullo 0-0.

La ripresa, invece, è piena di emozioni, con i portoghesi che passano in vantaggio grazie al calcio di rigore trasformato da Ronaldo al 65° minuto. Pochi minuti più tardi il Ghana la riprende grazie ad Ayew, pronto da pochi pass a depositare in rete. Al 78° minuto il Portogallo torna di nuovo avanti grazie al grande gol di Joao Felix, che piazza il pallone sotto al sette. Il tris dei portoghesi porta la firma di Rafael Leao, che con un gran tiro rasoterra non lascia scampo all’estremo difensore. Quando sembra finita il Ghana ritorna in partita grazie a Bukari, bravo a svettare di testa e a battere il portiere portoghese. Il Ghana ci prova ma il Portogallo resiste, portando a casa tre punti fondamentali.

Tris del Portogallo: Ghana battuto 3-2

Vittoria fondamentale per il Portogallo nella prima uscita del mondiale, contro un Ghana che ci ha provato fino all’ultimo minuto. CR7 e compagni, nella prossima sfida, affronteranno l’Uruguay mentre, il Ghana, affronterà la Corea del Sud.