Ribaltone Inter, annuncio in diretta: “Ho saputo che è molto vicino”

Si ribalta lo scenario in casa Inter: arriva l’annuncio in diretta che spiazza tutti

L’Inter è in una situazione societaria molto delicata. Da tempo si parla di un passaggio di proprietà con Zhang che sarebbe intenzionato a cedere la società milanese.

La conferma concreta arriva dalle dichiarazioni di un giornalista. Si tratta di Sandro Sabatini, giornalista di Sport Mediaset, che ha parlato a ‘Radio Radio’, soffermandosi sul futuro societario dell’Inter e sulle mosse di Steven Zhang, che presto potrebbe cedere la società. Di seguito le parole del giornalista.

Inter, cessione vicina: “Non finirà il 2023 con Zhang”

In queste ultime stagioni l’Inter ha dovuto fare i conti con una situazione societaria piuttosto complicata che l’ha costretta a cedere i pezzi grossi del club per fare cassa. L’anno dello scudetto sono arrivate le cessioni di Lukaku e Hakimi e ovviamente di Antonio Conte che ha deciso di non proseguire il suo percorso. Quest’anno è stata la volta di Perisic che non ha rinnovato il suo contratto. Adesso potrebbe arrivare la cessione societaria da parte di Steven Zhang. Ecco le parole di Sandro Sabatini in merito: “L’Inter non finirà il 2023 con Zhang: ho saputo che il passaggio di proprietà è molto più vicino e concreto di quanto sia stato già detto, mi danno una scadenza di circa due mesi”.