Mbappé fa volare la Francia: tre punti e qualificazione

La Francia vola agli ottavi di finale dei Mondiali in Qatar: Mbappé regala altri tre punti. Vincono anche Australia e Polonia

Una doppietta del Golden Boy francese permette alla squadra di Deschamps di battere la Danimarca, strappando l’accesso agli ottavi di finale.

Tre punti pesantissimi nel segno di Kylian Mbappé per la Francia. Una vittoria arrivata nel finale di partita per la squadra allenata da Didier Deschamps, dopo il momentaneo 1-1 danese. Tutto è successo nel secondo tempo, con Mbappé a sbloccare il risultato al 60′. L’attaccante del Paris Saint-Germain batte Schmeichel, sfruttando a dovere un filtrante delizioso di Theo Hernandez. Il destro dell’enfant prodige è imprendibile e permette alla Francia di passare in vantaggio.

Gioia spezzata otto minuti dopo da Christensen, bravo ad anticipare Rabiot e a battere Lloris sugli sviluppi di un calcio d’angolo e dopo una deviazione di Andersen. La selezione guidata da Hjulmand va vicina al clamoroso vantaggio in un paio di occasioni, ma all’85’ è la Francia a portarsi avanti, ancora una volta con il suo numero 10, bravo a sfruttare a dovere un cross perfetto di Griezmann dalla destra. La Francia si qualifica così agli ottavi da prima in classifica, con l’Australia a quota 3 punti dopo la vittoria di questa mattina sulla Tunisia. Tre punti d’oro anche per la Polonia che non senza fatica supera per 2-0 l’Arabia Saudita, in attesa del big match tra Messico e Argentina.

Francia-Danimarca, tabellino e classifica

FRANCIA-DANIMARCA 2-1

60′ e 85′ Mbappé, 68′ Christensen

La classifica del gruppo D: Francia 6, Australia 3, Danimarca 1, Tunisia 1.