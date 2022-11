Milinkovic-Savic il sogno: Juve pronta al grande sacrificio

La Juventus continua a sognare l’arrivo di Sergej Milinkovic-Savic e per acquistarlo sarebbero pronti a sacrificare un big

Il sogno della Juventus per il centrocampo continua a essere lo stesso e si chiama Sergej Milinkovic-Savic. Il centrocampista della Lazio è ormai uno dei migliori in Serie A, se non il migliore, e da tempo è ormai il grande sogno dei bianconeri. Fino ad ora a bloccare gli assalti della Juventus sono sempre le alte richieste del club capitolino per il serbo.

Così per arrivare al centrocampista della Lazio la Juventus sarebbe pronta a sacrificare un big, così da avere un tesoretto da investire su Milinkovic-Savic.

Calciomercato Juventus, sacrificio Locatelli per arrivare a Milinkovic-Savic

La Juventus nella prima parte di stagione ha mostrato diverse lacune faticando ai in campionato che in Champions League, dove sono stati già eliminati alla fase a gironi. Uno dei reparti con più problemi al momento sembrerebbe essere il centrocampo, dove il grande sogno continua a essere Sergej Milinkovic-Savic.

Per cercare di arrivare al centrocampista serbo la Juventus sarebbe pronta a sacrificare Manuel Locatelli, uno dei big bianconeri, così da raccogliere il cash necessario per mettere a segno il grande colpo dalla Lazio.