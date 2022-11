Mondiali, squadra nella bufera: provvedimento della FIFA

La Nazionale della Serbia nella bufera per una bandiera: i Mondiali in Qatar continuano a scatenare polemiche di natura politica

La FIFA apre un provvedimento disciplinare nei confronti della Serbia: tutto è legato ad una bandiera avvistata negli spogliatoi della Nazionale di Dragan Stojkovic.

Dopo le vicende legate alla fascia OneLove e quella relativa alle tensioni tra l’Iran ed il regime di Teheran, scoppia un nuovo caso politico nei Mondiali in Qatar. Il nuovo ‘caso’ riguarda la Serbia, e le tensioni con il Kosovo. Al termine della partita persa con il Brasile, sono spuntate foto dello spogliatoio serbo con appesa una bandiera del Kosovo.

FFK strongly condemns the aggressive action against the Republic of Kosovo shown by Serbia in the “Qatar 2022”.

The World Cup is an event of joy and unity and should send messages of hope and peace, not messages of hatred. We call @FIFAcom to take action against such actions. https://t.co/qNOZs9YCl7

— FFK (@FFK_KS) November 25, 2022