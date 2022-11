Riecco l’Argentina! Messi e Fernandez per tornare a brillare

Messi e Fernandez fanno risorgere l’Argentina: battuto il Messico e ora primo posto a tre punti di distanza

L’Argentina si riscatta dopo il ko con l’Arabia Saudita: Albiceleste trascinata da Lionel Messi, decisivo il match con la Polonia.

La prima frazione di gioco è contraddistinta da un sostanziale equilibrio, dettato dell’evidente nervosismo delle due squadre in campo. Per sbloccare il risultato ci vuole la giocata del campione e al 65′ la concede il numero 10 dell’Albiceleste. Lionel Messi lascia partire un sinistro da fuori area sul quale non può nulla Ochoa: un gol bello quanto importante nel giorno in cui la Pulce eguaglia Diego Armando Maradona per numero di partite giocate ai Mondiali (21).

Nel finale il gol della tranquillità: lo realizza Enzo Fernandez, servito da Messi prima di battere Ochoa con un bellissimo tiro a giro. Mercoledì la squadra di Scaloni affronterà la Polonia in una partita importantissima: vincendo arriverebbe agli ottavi da prima in classifica, evitando così la Francia di Deschamps. Ancora in corsa il Messico che dovrà battere l’Arabia Saudita, sperando in un ko di Messi e compagni.

Argentina-Messico: tabellino e classifica

ARGENTINA-MESSICO 2-0

65’ Messi, 87′ Fernandez

La classifica del gruppo C: Polonia 4, Argentina 3, Arabia Saudita 3, Messico 1