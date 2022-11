Juve-Milan e non solo: occasione d’oro targata Mendes

Il noto procuratore Jorge Mendes avrebbe offerto le prestazioni di un suo rilevante assistito a Juventus, Milan e un’altra big di Serie A

Milan e Juventus sono rispettivamente seconda e terza in classifica in Serie A. In pochi probabilmente si sarebbero aspettati di vedere, al termine della prima parte di stagione, i bianconeri in questa posizione, ma la squadra guidata da mister Massimiliano Allegri è riuscita a risalire la china, mandando un messaggio importante alle rivali per la conquista dello scudetto.

Il tecnico livornese pare abbia ritrovato quell’equilibrio che da sempre contraddistingue le sue armate. Di contro, però, c’è un Napoli che fino alla pausa per i Mondiali è stato assolutamente dominante. Fantastico il lavoro del tecnico Luciano Spalletti, con i partenopei che si sono resi protagonisti di numerose prestazioni da incorniciare (creando un ampio distacco di ben otto punti in campionato). Le tre italiane citate continueranno a darsi battaglia – a distanza e non – da gennaio in avanti e le loro strade potrebbero incrociarsi pure in ambito di calciomercato.

Calciomercato Juventus, Milan e Napoli: Mendes offre Adama Traore

Ebbene sì perché, stando a quanto riferisce il ‘Mirror’, Jorge Mendes avrebbe offerto a Juve, Milan e Napoli le prestazioni del suo assistito Adama Traore. Dopo l’esperienza non entusiasmante in prestito al Barcellona, lo spagnolo ha fatto ritorno al Wolverhampton e rappresenta una pedina rilevante nello scacchiere di Julen Lopetegui (suo estimatore). Nonostante ciò, il noto procuratore starebbe sondando il terreno in Italia, considerando che il contratto di Traore è in scadenza giugno 2023. Dunque, non sarebbe affatto da escludere una partenza a parametro zero la prossima estate, nel caso non si trovasse un accordo per il rinnovo. Altamente improbabile, invece, un tentativo di affondo già a gennaio: servirebbe una proposta economica allettante per convincere i ‘Wolves’ a cedere subito il calciatore. Juventus, Milan e Napoli riflettono.