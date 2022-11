Juventus, ‘sogno’ dalla Premier: Zakaria e cash

La Juventus sogna il super colpo dalla Premier League e mette sul piatto il cartellino di Zakaria e cash

La Juventus guarda già al mercato in vista della sessione di gennaio. I bianconeri hanno avuto un’ottima risalita in campionato ma sono ancora distanti 10 punti dal Napoli capolista.

Per tornare a lottare per lo scudetto la Juventus dovrà tentare un grande sprint da gennaio in poi e cercare di rinforzarsi sul mercato. La ‘Vecchia Signora’, però, sta pensando anche al futuro e avrebbe messo nel mirino il giovane talento della Premier League che sta giocando in pianta stabile anche con la propria nazionale al Mondiale in Qatar. La trattativa, però, è proibitiva.

Juventus, sogno Mount: Zakaria e cash per il Chelsea

Il sogno di mercato della Juventus è Mason Mount, classe ’99 del Chelsea e della nazionale inglese, con cui sta disputando il Mondiale in Qatar. Il talento britannico non ha ancora segnato con l’Inghilterra ma è uno delle giovani stelle del gruppo di Southgate. Il Chelsea freme per rinnovare il suo contratto, in scadenza a giugno 2024.

La Juventus sa che Mount rimane una suggestione, più che una possibilità concreta. La carta che i bianconeri vorrebbero giocarsi è il cartellino di Denis Zakaria, attualmente in prestito ai Blues. Ma non basterebbe la cessione del centrocampista svizzero. Infatti la Juve sarebbe disposta ad inserire anche una parte cash per convincere il Chelsea. Mount, però, rimane uno dei punti fermi del club londinese che non ha intenzione di aprire alla sua cessione.