Assalto a Pioli: Milan, ecco il possibile sostituto

Ipotesi Atletico Madrid per Stefano Pioli: il tecnico rossonero nel mirino dei Colchoneros per il post Simeone

Il nome di Stefano Pioli finisce in orbita Atletico Madrid. Il tecnico del Milan nel mirino di Andrea Berta, direttore sportivo dei Colchoneros.

Dopo oltre undici anni, potrebbe finire l’avventura di Diego Simeone sulla panchina dell’Atletico Madrid. È sempre più in bilico, infatti, la posizione del Cholo che da poco ha tagliato il traguardo delle 600 panchine.

Nel caso in cui il tecnico argentino dovesse salutare, il direttore sportivo Andrea Berta potrebbe puntare concretamente su Stefano Pioli. Per convincere il tecnico di Parma, il club spagnolo potrebbe mettere sul piatto una maxi-offerta, con un ingaggio da 7 milioni di euro a stagione.

Simeone in bilico, ipotesi Pioli per l’Atletico Madrid

Dopo aver rinnovato di recente fino al 2025 il suo contratto con il Milan, Stefano Pioli difficilmente lascerà il Milan a stretto giro. La sensazione, infatti, è che il progetto rossonero andrà avanti con il tecnico che ha riportato il Diavolo a vincere lo scudetto.

In ottica futura, però, non si può escludere un cambio di registro. Un cambio che potrebbe portare sulla panchina rossonera Roberto De Zerbi, da poco alla guida del Brighton in Premier League.