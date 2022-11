Juve e Milan spiazzati: subito 30 milioni per Luis Alberto

Il calciomercato di Milan e Juventus può vivere una svolta improvvisa: offerta immediata, Luis Alberto può allontanarsi già a gennaio

Al centro delle attenzioni vi è, in questo momento, certamente il Mondiale in Qatar. Gli occhi delle grandi società si orientano, però, già a quello che sarà il calciomercato invernale. E, dei diversi nomi che stanno ventilando ormai da tempo, uno su tutti potrebbe effettivamente lasciare subito la Serie A.

Si tratta di Luis Alberto per cui, dalla Spagna, danno per certo l’assalto già nelle prime settimane del 2023. Attenzione in quel di Madrid, dove l’Atletico di Simeone ha in mente un piano ben preciso per beffare le italiane.

Simeone fa sul serio: il piano che spiazza Juve e Milan

Si è parlato a lungo di un possibile, quasi probabile, addio di Simeone all’Atletico Madrid la prossima estate. Un’ipotesi che, al momento, sembrerebbe essersi raffreddata del tutto. Perchè i ‘Colchoneros’ stanno già pianificando le prossime strategie di mercato ed il ‘Cholo’, in tal senso, avrebbe l’ultima parola su quella che sarà la rosa dell’Atletico per il 2023/24. Ecco perchè tra le idee dell’allenatore argentino vi è quella di agire subito, rinforzando la squadra con largo anticipo a partire dal prossimo gennaio. Ed il nome caldo, stando a quanto riferisce ‘ElNacional.cat’, è quello dello spagnolo Luis Alberto. L’ex trequartista del Liverpool, sotto contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2025, sta diventando una priorità per la società di Madrid.

Al punto che già sarebbe pronta una proposta da 30 milioni per le prime settimane del 2023 che accontenterebbe Lotito, beffando di fatto Milan e Juventus. Sia i rossoneri che la ‘Vecchia Signora’ ha seguito a lungo e segue tutt’ora il trequartista, non più considerato incedibile dalla società capitolina. Per farlo, come viene riferito, Simeone è pronto ad ascoltare offerte da almeno 80 milioni di euro per Joao Felix subito dopo la fine del Mondiale in Qatar. L’ex Golden Boy 2019 non è riuscito ad esprimersi al suo meglio con i ‘Colchoneros’ e, alla giusta offerta, dirà addio lasciando spazio proprio a Luis Alberto.

Joao Felix out, Luis Alberto in: la strategia dell’Atletico Madrid, secondo volere di Simeone, è chiara. Con buona pace di Juventus e Milan che dovranno guardare altrove per rinforzare la trequarti.