Il calciomercato della Juventus rischia di vedere un doppio grande colpo a giugno: pronte tre cessioni, ecco tutte le cifre

Manca poco più di un mese al ritorno in campo delle italiane, con al momento il Mondiale in Qatar che sta monopolizzando l’attenzione dei tifosi. Le società di Serie A stanno però già valutando quelle che, tra poche settimane, saranno le operazioni di calciomercato da provare a costruire per gennaio ma anche e soprattutto giugno.

Ed è in vista dell’estate che la Juventus ha intenzione di preparare un doppio colpo da segno. Per rendere attuabile il piano della dirigenza torinese sono già pronte ben tre cessioni di assoluto spicco: ecco cifre e dettagli.

Tripla cessione: 98 milioni per i due big

Il sogno della Juventus è certamente Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo, per cui Lotito continua ad alzare un muro, non è però il solo al centro della lista del ds bianconero Cherubini. La ‘Vecchia Signora’ non ha mai smesso di pensare a Nicolò Zaniolo per cui la Roma, alle giuste condizioni, non eserciterà un’eccessiva resistenza. Per rendere tutto ciò possibile, la Juventus si dedicherà a non poche cessioni. Un tesoretto che prenderà corpo tra gli altri per la cessione di Denis Zakaria. Attualmente in prestito al Chelsea, il centrocampista svizzero ha una valutazione di 28 milioni di euro: dalla sua cessione, i bianconeri risparmierebbero anche 3 milioni di euro netti a stagione. Cifre importanti a cui andranno aggiunte anche quelle di Weston McKennie che, si vocifera da tempo, lascerà la Juventus al termine dell’attuale stagione. Il bel Mondiale disputato sin qui dall’atleta texano può aprire all’addio per 20-25 milioni di euro.

La ‘Vecchia Signora’ investirà sui nuovi acquisti, poi, i 2,5 milioni che il centrocampista statunitense percepisce attualmente a Torino. Occhio poi anche a Luca Pellegrini, finito in prestito all’Eintracht Francoforte fino al prossimo giugno.Il cartellino del terzino, sotto contratto con i bianconeri fino al 2025, ha una valutazione vicina ai 10 milioni: il suo stipendio da 1,5 milioni sarà un ulteriore risparmio nell’ottica della doppia firma di Zaniolo e Milinkovic-Savic. La Juventus, dunque, si prepara a un calciomercato da assoluta protagonista. Grazie alle tre cessioni ed i relativi risparmi in ottica ingaggio, il doppio colpo dalla Capitale può realmente concretizzarsi.

La proposta sarà di 98 milioni di euro: 60 alla Lazio, 38 invece alla Roma. Una maxi operazione, tre per due, che può davvero stravolgere gli equilibri in Serie A in favore della squadra allenata da Massimiliano Allegri.