Fa tutto Mendes: via Leao, il Milan prende il top player

Il calciomercato del Milan passa dal futuro di Leao: l’addio è più vicino, adesso Maldini e Mendes possono far sognare i tifosi rossoneri

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura del calciomercato invernale, con diverse novità all’orizzonte per il Milan di Stefano Pioli.

Una su tutte la possibile cessione di Rafael Leao: non in inverno ma la prossima estate e, in tal senso, l’erede scelto da Maldini può fare impazzire i sostenitori del ‘Diavolo’.

Maldini show: l’erede di Leao è da sogno

Secondo quanto viene riferito da ‘ElNacional.cat’, i piani dell’Atletico Madrid per l’anno prossimo sono ben chiari. Diego Simeone, dato a lungo per partente, rimarrà alla guida dei ‘Colchoneros’ per provare a rilanciare il progetto della società spagnola. E, per farlo, si ricorrà chiaramente al calciomercato che tra gennaio e giugno può riservare non poche sorprese. Le strade dell’Atletico e quelle del Milan potrebbero, quindi, incrociarsi. Difficile a gennaio ma le possibilità che Rafael Leao lasci i rossoneri durante il prossimo mercato estivo sono concrete: e per 100-120 milioni di euro, il club di via Aldo Rossi acconsentirà all’addio del gioiello lusitano. Maldini potrebbe approfittare della volontà chiara di Simeone di cedere, già a gennaio, uno dei suoi gioielli: Joao Felix. L’ex Benfica per 70-80 milioni potrebbe dire addio già nelle prime settimane del 2023 ma è complicato pensare che possano arrivare proposte di tale entità già ad inizio anno.

Ecco quindi che il discorso verrebbe rimandato a giugno, quando il Milan ricercherà un profilo di assoluto spessore per il post Leao ed i ‘Colchoneros’ avranno ancora più intenzione di scaricare Joao Felix. Jorge Mendes, procuratore di entrambi, pianificherebbe quindi un doppio colpo da sogno. Se da un lato a Leao pensavano e continueranno a pensare intensamente Chelsea e PSG, il Milan tramite Mendes invece potrebbe dedicarsi proprio a Joao Felix. Difficile pensare ad un esborso da 70 milioni: con la scadenza del 23enne di Viseu fissata al 2026, non è escluso che Maldini possa strappare un prestito con diritto di riscatto all’Atletico Madrid.

Intreccio clamoroso, all’orizzonte, sull’asse Milano-Madrid: Joao Felix non rientra più nei piani di Simeone ed il suo futuro potrebbe essere a tinte rossonera, per la gioia di Stefano Pioli.