La Juventus non affonda ❌ : inserimento e scippo 🚨 del Barcellona

La Juventus da tempo ha nel mirino un centrocampista in Premier League, ma a soffiarlo ai bianconeri potrebbe essere la Juventus

Una Juventus in difficoltà nella prima parte di stagione proverà sicuramente a ribaltare la situazione da gennaio. Già prima della sosta i bianconeri hanno conquistato sei vittorie consecutive in campionato, anche se continua a pesare l’eliminazione dalla Champions League. Nel frattempo ci sarà il calciomercato invernale in cui i bianconeri cercheranno sicuramente rinforzi.

Da tempo un vecchio pallino della Juventus per rinforzare il centrocampo è un giocatore della Premier League, per il quale però i bianconeri non hanno mai affondato il colpo. Così ad anticiparli potrebbe arrivare il Barcellona.

Calciomercato Juventus, il Barcellona si inserisce e ‘scippa’ Jorginho

Il futuro di Jorginho al Chelsea è sicuramente in bilico al momento. Il centrocampista italiano infatti vedrà scadere il contratto coi ‘Blues’ a giugno 2023 e al momento non ci sarebbe ancora una trattativa per il rinnovo. L’occasione potrebbe essere ghiotta per la Juventus, che lo ha nel mirino da molto tempo, ma a rovinare tutto potrebbe essere il Barcellona.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Elgoldigital.com’, il Barcellona sarebbe pronto a inserirsi nella corsa per prendere il centrocampista a parametro zero per rinforzare il centrocampo di Xavi. Dunque la Juventus potrebbe essere anticipata dal club catalano nonostante Jorginho sia nel mirino bianconero da tempo.