Ronaldo al Milan, “100 milioni” 💸 e si chiude

Nonostante il Mondiale in corso, di certo non si smette di parlare di mercato tra le big di Serie A. Non può mancare il nome di Cristiano Ronaldo nella lista dei desideri

Cristiano Ronaldo, attualmente impegnato al Mondiale in Qatar, insieme a Leao, è sula bocca di tutti. Il 7 ex Manchester United è al momento senza squadra ed è inevitabilmente finito in orbita Milan.

Anche se il progetto del Milan è quello di attuare un progetto di lunga durata fondato sui giovani, accostare calciatori esperti per far crescere nuovi talenti è sempre stata una strategia di Pioli e Maldini (Giroud e Ibra). Inevitabilmente, però, c’è anche la questione Leao a tenere banco, infatti l’attaccante portoghese ancora non ha prolungato con il Milan ed è bramato da mezzo mondo.

Zanfrolin: “Risolvere problema Leao…e poi Ronaldo”

Sulla questione Leao è intervenuto anche Orfeo Zanforlin, opinionista a TopCalcio24, illustrando un panorama alquanto intricato: “Il Milan deve risolvere la questione Leao, se Mendes riuscisse a chiudere una grande vendita con plusvalenza in Premier, ecco che allora Mendes dice – ti porto 100 milioni, risolvo il problema multa (allo Sporting CP) e ti porto Ronaldo”. Piuttosto chiare le parole dell’esperto, che tra le righe sostiene come Jorge Mendes sia una figura centrale di tutto l’intrigo. Il Milan dovrà pagare una multa di 16,5 milioni di euro allo Sporting CP e, se Leao non dovesse prolungare, l’anno giusto per fare plusvalenza sarebbe proprio quello in corso. Alcune squadre sarebbero pronte a presentare offerte faraoniche già a gennaio, pertanto non è un’ipotesi così irreale quella di Cristiano Ronaldo al Milan. CR7 ha numerose offerte, anche in MLS e Arabia, ma ritornare nel campionato di Serie A potrebbe essere piuttosto suggestivo per lui. L’unico fatto concreto al momento è il mancato rinnovo di Leao e se il problema non verrà risolto il Milan non potrà muoversi a dovere.