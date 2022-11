Mondiali 2022, super Kramaric guida la rimonta della Croazia: Canada eliminato

Nel Gruppo F la Croazia fa un deciso passo avanti verso la qualificazione battendo per 3-1 il Canada: nordamericani già fuori

Dopo la sorpresona del pomeriggio, quando il Marocco ha sorpreso il Belgio con un 2-0 che ora inguaia Kevin de Bruyne e compagni, nella successiva gara del Gruppo F la Croazia prima prende un bello spavento, poi regola il Canada alla distanza.

E pensare che i nordamericani erano anche passato in vantaggio, dopo appena 2′, col gol-lampo di Alphonso Davies, che così si è parzialmente rifatto dell’errore dal dischetto nel precedente match coi Diavoli Rossi. La reazione degli slavi tarda un pochino ad arrivare, ma poi si concretizza nella seconda metà del primo tempo. Prima Kramaric e poi Marko Livaja consentono ai croati di finire avanti la prima frazione.

Mondiali 2022, Croazia-Canada 4-1: la ripresa e il tabellino

Nella ripresa Luka Modric e soci sembrano voler addormentare il match, ma – dopo una buona occasione per parte – al 70′ arriva il secondo sigillo personale per Kramaric, che di fatto chiude il match. Nel recupero c’è addirittura spazio per il 4-1 di Majer, a cui Orsic, solo davanti al portiere, serve un vero cioccolatino. La Croazia vola così a 4 punti, raggiungendo il Marocco, lasciando il Belgio a 3 e il Canada, malinconicamente ultimo e già eliminato, a quota 0.

Il tabellino del match: Croazia-Canada 4-1

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric (dal 41′ st Orsic), Brozovic, Kovacic (dal 41′ st Majer); Kramaric (dal 28′ st Vlasic), Livaja (dal 15′ st Petkovic), Perisic (dal 41′ st Orsic)

A disposizione: Barisic, Budimir, Erlic, Grbic, Ivusic, Jakic, Majer, Orsic, Pasalic, Petkovic, Stanisic, Sucic, Sutalo, Vlasic.

Allenatore: Dalic.

CANADA (3-5-2): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Laryea (dal 17′ st Hoilett), Davies, Hutchinson (dal 28′ st Adekugbe), Eustaquio (dal 1′ st Kone), Buchanan; Larin (dal 1′ st Osorio), David (dal 27′ st Cavallini)

A disposizione: Adekugbe, Cavallini, Cornelius, Fraser, Hoilett, Kaye, Kone, Millar, Osorio, Pantemis, Piette, St. Clair, Ugbo, Waterman, Wotherspoon.

Allenatore: Herdman.

Marcatori: al 2′ del pt Davies, al 36′ del pt Kramaric, al 44′ del pt Livaja, al 25′ del st Kramaric, al 45’+3 Majer

Ammonizioni: Buchanan, Lovren, Miller, Modric

Recupero: 5 minuti nel primo tempo, 6 nella ripresa