Sta incantando il mondo😳: che rimpianto per il Milan 😢

Il mercato purtroppo è fatto anche di rimpianti. Spesso infatti si inseguono giocatori per mesi, poi alla fine si accasano in altre squadre

Sono innumerevoli i casi di grandi rimpianti nella storia del calciomercato e come tutti ci è passato anche il Milan. Nel passato più recente possiamo citare anche altre squadre di Serie A, che persero la grande occasione di acquistare Bruno Guimaraes dall’Atletico PR.

In quel frangente infatti furono molte squadre a rifiutare il calciatore proposto dall’agente, tra le quali Lazio, Roma, Juventus e Fiorentina. E’ successo anche in quest’anno, esattamente nel mercato estivo, quando i rossoneri di Pioli, freschi di scudetto, si erano detti interessati al calciatore.

Enzo Fernandez è un top player, occasione persa per il Milan

Il Milan aveva seguito Enzo Fernandez ma, come riportato in tempi non sospetti da calciomercato.it, non c’era stato niente di ufficiale. Ora il ragazzo che era valutato solamente 6 milioni fino a febbraio di quest’anno, ha già raggiunto una valutazione di quasi 35 milioni di euro. Acquistato a luglio dal Benfica per un costo di 12 milioni destinati al River Plate, Fernandez ci ha messo veramente poco ad imporsi e lo ha dimostrato anche nel Mondiale attualmente in corso in Qatar. Basti pensare che nel 2022 il centrocampista ha siglato 14 gol e messo la firma su 12 assist in 54 partite. Stiamo quindi parlando di un calciatore da 26 gol annui, come minimo.