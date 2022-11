Simeone lo molla: la Juve si fionda per il grande colpo

Diego Pablo Simeone non sta facendo una grande stagione, ma ha fatto chiare richieste alla dirigenza in merito al calciomercato

Anche se l’Atletico Madrid è stato eliminato dalla Champions League e il futuro di Simeone non è così certo, l’allenatore ex Catania ha avuto un colloqui con la dirigenza riguardo al futuro di un suo giocatore.

Ovviamente in questi casi si creano grandi occasioni per altre squadre, come nel caso della Juventus, che di certo non si farà scappare l’opportunità. Allegri dovrà preoccuparsi della partenza di Alex Sandro e si sta già premurando per correre ai ripari.

Simeone scarica Renan Lodi, la Juve ci pensa

Renan Lodi è attualmente in prestito al Nottingham Forest e Simeone non sembra avere l’intenzione di confermarlo. Nonostante lo scorso anno abbia disputato una discreta stagione, il terzino sinistro non rientra nei piani del Cholo. Così il suo contratto in scadenza a giugno 2023, con ogni probabilità, non verrà rinnovato dai colchoneros. Allegri è pronto a fiondarsi su questa opportunità, in quanto la partenza di Alex Sandro sarà cosa certa e quella fascia rimarrebbe scoperta. Renan Lodi fin qui ha disputato 8 partite con il Nottingham Forest, mettendo a segno una rete. Simeone sta servendo il colpo su un piatto d’argento.