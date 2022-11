L’Inter fissa il prezzo: 60 milioni per il grande addio

L’Inter inizia a pensare al futuro e fissa già il prezzo per un possibile addio in estate: serviranno 60 milioni per prenderlo

Il futuro dell’Inter inizia a essere pianificato sin da ora. I nerazzurri pensano sia al calciomercato invernale, che si aprirà a gennaio, che a quello per la prossima estate. Oltre a pensare ai nuovi acquisti per migliorare la rosa di Simone Inzaghi, Beppe Marotta dovrà valutare anche le possibili cessioni.

Uno dei giocatori che potrebbe essere sacrificato dall’Inter, visti anche i possibili diversi interessi. I nerazzurri hanno già fissato il prezzo per il suo addio.

Calciomercato Inter, l’addio di Dumfries ha un prezzo: servono 60 milioni

Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere la necessità di un sacrificio importante. Uno degli indiziati potrebbe essere Denzel Dumfries terzino che sembrerebbe aver deluso fino ad oggi, non riuscendo a sostituire a dovere Achraf Hakimi, volato al PSG.

Al momento Dumfries è impegnato al Mondiale in Qatar con l’Olanda, mentre l’Inter potrebbe decidere di sacrificarlo in estate. Secondo quanto riportato da ‘FcInter1908’, il prezzo fissato dai nerazzurri per l’addio di Dumfries sarebbe di almeno 60 milioni. Dunque quella sarà la minima offerta che l’Inter prenderà in considerazione per sacrificare l’olandese.