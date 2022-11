Rinnovo lontano, sirene dalla Premier per il gioiello di Mourinho

Sebbene la scadenza del contrato sia lontana, la Roma non sembra dare priorità alla permanenza del gioiello. E la Premier bussa

Dal mercato estivo sono approdati a Trigoria – con l’eccezione del portiere Svilar – tutti calciatori non certo agli albori della propria carriera: da Matic a Wijnaldum passando per lo stesso Paulo Dybala – i Friedkin hanno deciso di garantire a Mourinho una rosa esperta, in grado di raggiungere da subito i risultati. L’avvio di stagione non è stato però dei migliori, con anzi alcune castagne dal fuoco tolte da giovanissimi profili come quello di Cristian Volpato, che ha risolto la gara al ‘Bentegodi’ di Verona.

L’italo-australiano non è il solo ad aver trovato spazio nelle ultime gare della formazione giallorossa. Anche Edoardo Bove e il giovanissimo Tahirovic hanno fatto qualche apparizione, quest’ultimo per una manciata di minuti nell’ultima gara dell’anno contro il Torino. C’è però un altro giovane calciatore, classe 2002, che ormai da una stagione abbondante è un punto fermo nelle rotazioni dello Special One. L’esterno è stato già blindato con un contratto lungo, che scadrà nel 2025, ma la sensazione è che la Roma non sia interessata ad allungare l’accordo. Magari con un adeguamento contrattuale.

Zalewski, c’è odore di Premier League

Parliamo ovviamente di Nicola Zalewski, il nazionale polacco sempre tra i migliori in campo quando viene chiamato in causa sulla corsia di sinistra, al posto del troppo fragile Leonardo Spinazzola. Negli ultimi tempi alcuni club di Premier League si sono affacciati sul calciatore, che ha ancora ampi margini di miglioramento considerando la sua giovanissima età.

Tiago Pinto e il team dirigenziale capitolino non sembrano avre fretta di mettere nero su bianco un nuovo contratto col suo gioiello. Mancano ancora due anni e mezzo, potrebbe obiettare qualcuno, ma per ora nessuno ha bussato alla porta dell’agente di Zalewski per discutere dei progetti futuri. Dall’Inghilterra sono già pronte le offerte. Che la Roma potrà, ancora per parecchi mesi, valutare con tutte le attenzioni del caso.