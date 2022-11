Rilancio stellare per Leao 💥, scambio due per uno 💣

Una big ha intenzione di rifarsi sotto per l’acquisto di Rafael Leao, proponendo al Milan due rilevanti pedine in un’operazione di scambio

Sono bastati appena tre minuti a Leao per siglare il suo primo gol al Mondiale in Qatar. La giovane stella di proprietà del Milan è stato tra i marcatori nella sfida d’esordio del Portogallo contro il Ghana: c’è la sua firma sul terzo gol messo a referto dalla truppa guidata dal CT Fernando Santos, decisivo in ottica tre punti. Insomma, anche subentrando dalla panchina il classe ’99 riesce comunque a lasciare il segno.

E ciò aumenta ulteriormente l’interesse nei suoi confronti in giro per l’Europa da parte dei vari top club. Anche perché, come ben sappiamo, l’ex Lille presenta un contratto in scadenza giugno 2024. Il rinnovo, complice la problematica di natura economica legata allo Sporting Clube de Portugal, non è affatto scontato. Più passa il tempo e più i numerosi corteggiamenti, inevitabilmente, influiscono sulla tenuta mentale dell’attaccante rossonero.

La situazione è alquanto intricata, come testimoniano le recenti dichiarazioni rilasciate dal direttore tecnico Maldini: “C’era la volontà di chiudere (i rinnovi mancanti, ndr) prima del Mondiale, almeno per chi partecipa. Ma sono discorsi che portiamo avanti da mesi, se non anni. Quando sarà il momento di prendere una decisione lo faremo”. Dal canto suo, il club di Via Aldo Rossi intende giocarsi ogni carta possibile al fine di trattenere il proprio gioiello. Se per quanto concerne gennaio l’addio di Leao appare improbabile (anche se non impossibile), diverso è il discorso in riferimento alla prossima estate.

Calciomercato Milan, rilancio del Chelsea per Leao: scambio da urlo

In tal senso, attenzione al possibile rilancio del Chelsea targato Graham Potter, grande estimatore del 23enne. I ‘Blues’ non intendono mollare la presa e starebbero pensando ad una nuova proposta di scambio ‘due per uno’ per assicurarsi le prestazioni dell’esterno del Milan. Nell’operazione rientrerebbero i cartellini di Pulisic e Ziyech, valutati rispettivamente intorno ai 35 e 20 milioni di euro. Si tratta di pedine che la dirigenza lombarda apprezza non poco da tempo. Nonostante questo, però, l’offerta in questione non basterebbe probabilmente a convincere il ‘Diavolo’, che vuole solo tanto cash (almeno 70-80 milioni di euro). La telenovela continua.