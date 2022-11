Colpo per Allegri: affare con l’Atalanta

La Juventus continua a lavorare in ottica futura per arrivare a colpi importanti da affidare ad Allegri: affare ad un passo

Non finiscono le novità in casa Juventus con profili da urlo sempre nel mirino: Massimiliano Allegri potrebbe così avere a disposizione nuovi colpi a partire da gennaio. Il club bianconero è al lavoro per puntellare la rosa da affidare all’allenatore livornese. Dopo un avvio non troppo esaltante, la compagine torinese ha recuperato il terreno perso in campionato con diverse vittorie per arrivare al terzo posto in classifica.

La delusione più importante è avvenuta in Champions con tante sconfitte collezionate dalla Juventus, che ora vuole fare la voce grossa in Europa League. Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, Maehle sarebbe più un’idea per la compagine bianconera vista anche le condizioni di Danilo. Il laterale danese dell’Atalanta ha una valutazione intorno ai 12 milioni, ma lo stesso Cherubini potrebbe pensare per abbassare il prezzo. Gasperini lo lascerebbe partire senza problema in caso di offerta importante, mentre le alternative in casa bianconera sono quelle di Singo e Karsdorp, con l’idea del possibile ritorno di Cambiaso, attualmente in prestito al Bologna dopo averlo acquistato dal Genoa.

Juventus, Maehle verso la Juventus

Nella seconda parte di stagione la Juventus recupererà tutti i top player per arrivare così a consolidare la posizione in classifica cercando di mettere in difficoltà anche Napoli e Milan. Bastano pochi punti per cambiare completamente la situazione in Serie A: stesso obiettivo anche in Europa League e così la dirigenza bianconera vorrebbe puntellare la rosa a disposizione del tecnico livornese, voglioso di riscatto dopo un inizio da dimenticare per certi versi. La ripresa c’è stata nelle ultime settimane con numerose vittorie collezionate in massima serie recuperando in poco tempo tanto terreno perso.

I prossimi giorni saranno decisivi per arrivare così all’accordo totale: Maehle ora è impegnato nella Coppa del Mondo per difendere la maglia della Danimarca.