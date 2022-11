Svolta nel futuro di Alex Sandro: ora cambia tutto

La Juventus di Massimiliano Allegri potrebbe dire addio ad Alex Sandro già nella prossima finestra invernale di calciomercato: le ultimissime notizie in Serie A sui bianconeri

La Juventus di Massimiliano Allegri, in questa stagione, è tornata a ridosso dei vertici della classifica grazie ad un mese di novembre praticamente perfetto, nonostante gli impegni difficilissimi per la squadra allenata dal tecnico livornese.

Sì perché, escludendo l’eliminazione dalla Champions League con ben cinque sconfitte in sei gare, la Vecchia Signora nelle ultime settimane è stata ineccepibile con sei vittorie, senza subire gol, nelle ultime sei partite. Un ruolino di marcia decisamente invidiabile per la Juventus che ha ritrovato, in fase difensiva, anche alcune certezze da Alex Sandro. Il terzino sinistro brasiliano, nelle ultime stagioni beccatissimo da critica e tifosi per un rendimento decisamente sotto le aspettative, sembra aver ritrovato una parte dello smalto che lo aveva contraddistinto nelle prime stagioni in maglia bianconera, ma soprattutto pare essersi trasformato con la maglia verdeoro al mondiale in Qatar. Alex Sandro infatti, fedelissimo di Tite, ct del Brasile, è un titolarissimo della selezione sudamericana e anche nella sfida d’esordio nel torneo dei suoi contro la Serbia è stato senza dubbio uno dei migliori in campo con anche il rischio di andare a segno con una conclusione potentissima da circa 30 metri che è andata a finire sul palo.

Calciomercato Juventus, cambia il futuro di Alex Sandro

Se Alex Sandro dovesse continuare su questo ritmo di prestazioni in Qatar, il suo futuro con la maglia della Juventus potrebbe radicalmente cambiare già nella finestra invernale di calciomercato che seguirà la kermesse mondiale. L’ex giocatore del Porto ha il contratto infatti in scadenza nel 2023, al termine quindi di questa stagione, ma occhio a dei possibili interessamenti che potrebbero arrivare dalla Premier League, in particolare Manchester United e Chelsea. Le società britanniche, sfruttando la possibilità che la Juventus non chieda un corrispettivo per il cartellino di Alex Sandro, andrebbero a liberare il monte ingaggi della Vecchia Signora da uno stipendio decisamente pesante, in una situazione win win per tutte le parti in causa.