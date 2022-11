Addio e obiettivo numero uno nell’Inter: scambio più soldi

Un possibile addio da una big europea potrebbe portare all’assalto in casa Inter: offerto lo scambio più soldi ai nerazzurri

Il calciomercato invernale si avvicina e sarà un crocevia fondamentale per il presente ma anche per il futuro. Infatti sin da gennaio si potranno porre le basi per la prossima sessione di calciomercato estivo. In casa Inter potrebbero arrivare gli assalti di diverse big europee ai gioielli che ha in rosa Simone Inzaghi.

Infatti a finire nel mirino di una big europea, il Bayern Monaco, potrebbe essere Denzel Dumfries. Il terzino nerazzurro potrebbe essere l’ideale sostituto di Pavard qualora dovesse partire. L’offerta dei bavaresi all’Inter fa riflettere.

Calciomercato Inter, Dumfries nel mirino del Bayern Monaco: Stanisic più soldi sul piatto

Il futuro di Benjamin Pavard al Bayern Monaco potrebbe essere segnato. Infatti il terzino francese potrebbe partire in estate, con i bavaresi pronti a intervenire sul mercato per trovare il suo erede. Così il mirino del club tedesco potrebbe essere puntato su Denzel Dumfries.

Il terzino olandese, che all’Inter non sta andando benissimo, potrebbe essere l’obiettivo principale dei bavaresi. Per strapparlo ai nerazzurri il Bayern Monaco potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Josip Stanisic, terzino classe 2000 croato. Oltre alla contropartita verrebbe inserita anche una parte cash che potrebbe far vacillare l’Inter.