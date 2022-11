TV PLAY | L’annuncio arriva in diretta: “Non firma con l’Inter”

E’ arrivato un annuncio importante nella diretta di quest’oggi sul canale di calciomercato.it, TvPlay

Si è parlato di tante cose oggi su Tv Play insieme agli ospiti di calciomercato.it sul canale Twitch, ma anche di calciomercato. Infatti la finestra invernale è veramente alle porte, ma oltre a questo già ci sono alcune mosse o stravolgimenti in programma per l’estate prossima.

In casa Inter arriva la notizia che preoccupa tutti, ma non solo, perché si è parlato anche di Milan e Roma.

Camelio: “de Vrij non rinnoverà con l’Inter”

Il rinnovo di de Vrij è sempre stato un’incognita a dirla tutta, ma oggi è arrivata la conferma da parte di Enrico Camelio ai microfoni di calciomercato.it. “de Vrij non firmerà con l’Inter” secondo il giornalista e la novità in realtà non riguarda solamente il difensore olandese. Sempre secondo Camelio, il Tottenham avrebbe rinunciato, o meglio non ha mai voluto, Bastoni, altro gioiello difensivo di Simone Inzaghi. Parole che da un lato possono far dispiacere i tifosi nerazzurri, ma dall’altro ispirano serenità. Bastoni è un giocatore molto importante per gli schemi di Inzaghi e perderlo sarebbe un duro colpo. Bastoni è seguito praticamente da tutte le big d’Europa e il fatto che i londinesi non siano interessati di certo non scaccia i pericoli.

Le news non finiscono qui, perché Camelio si è espresso anche sul futuro del Milan: “Se Leao va via, il Milan prende Zaniolo a giugno”. Si preannuncia quindi un interessante asse di mercato tra Milan e Roma, nelle prossime settimane ci saranno sicuramente ulteriori aggiornamenti.